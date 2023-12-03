الصناعات الإماراتية الدفاعية تعزز حضورها في معرض «إيديكس 2023» بمصر

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية كشريك استراتيجي للدفاع في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، الذي تنطلق أعماله في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة.

تأتي مشاركة المجلس من خلال تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات، والذي يضم تسع شركات وطنية متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتعلقة بها، من أبرزها، مجموعة «إيدج»، وشركة «الياه سات»، وشركة «جال - أمرُك»، والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، وشركة «الصير» للمعدات والتوريدات البحرية.

كما يضم الجناح أيضاً منصات لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلتي «درع الوطن» و«الجندي» الصادرتين عن وزارة الدفاع، بالإضافة إلى شركة «كابيتال للفعاليات» لاستعراض أعمال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025».

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