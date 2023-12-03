طحنون بن زايد: نمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة واستراتيجية واضحة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تواصل مسيرة التقدم والازدهار لتتبوأ أعلى المراتب عالمياً في مختلف الصعد والمجالات.

وقال سموه، في كلمة له في ذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين، إن دولة الإمارات وهي تحتفي بهذه الذكرى الخالدة تستذكر جهود باني صرح الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والآباء المؤسسين «رحمهم الله»، الذين أرسوا لبنات تجربة وحدوية رائدة وفريدة شهدت على مدار أكثر من خمسة عقود محطات ملهمة من النجاحات الاستثنائية.

طموح

وأعرب سموه عن التطلع بطموح كبير وعزيمة لا تلين إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي يقود النموذج التنموي لدولة الإمارات لتوفير مستقبل مزدهر ومستقر للأجيال القادمة.

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة واستراتيجية واضحة تقوم على تمكين الإنسان باحتسابه الثروة الحقيقية للوطن، والهوية الإماراتية بما تتضمنها من تاريخ وإرث وموروث ثقافي، وتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة ومستدامة، إضافة إلى علاقات احترام متبادل مع المحيط الإقليمي والعالمي عبر الشراكات والتحالفات، وبما يضمن سيادة الدولة وأمنها، ويرسخ قيم التعايش والتعاون لتبقى دولة الإمارات دائماً نموذجاً للريادة والتقدم والرخاء والعطاء.

استقرار

ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والإرادة القوية لأبناء الوطن.

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