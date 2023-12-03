وزراء: مناسبة نستحضر فيها ذكريات مجيدة من تاريخ حافل بالإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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أكد وزراء أن عيد الاتحاد الـ 52 مناسبة نستحضر فيها ذكريات مجيدة من تاريخ حافل بالإنجازات والتقدم، مشيرين إلى أن هذا اليوم يبعث الفخر والعزة بما قدمه آباؤنا المؤسسون.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن عيد الاتحاد يوم يجسّد روح الوحدة والتلاحم والفخر بتراثنا وهويتنا الأصيلة، نحتفل فيه بتلاحم الشعب، وبالروح الوطنية التي ترسخت عبر عقود من الجهود المتواصلة والتضحيات». وأضاف: «إن هذا اليوم مناسبة مجيدة، لتجديد العهد بالعمل الجاد والتفاني لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

فخر

ومن جانبه قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «هذا اليوم يبعث فينا الفخر والعزة بما قدمه آباؤنا المؤسسون، وخاصة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من جهود حثيثة لرفع دعائم الاتحاد، وبناء نهضة الوطن الغالي».

وأضاف: «ما حققته دولة الإمارات من إنجازات على مدار أكثر من 5 عقود، وقدمت من خلاله نموذجاً رائداً في النمو والتطور هي نتيجة طبيعية لرؤية القيادة واستشرافها للمستقبل، والتي عززت ريادة دولتنا في مختلف المجالات، وجعلت منها وجهة مثالية للعيش والعمل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن مستمرون بالعمل، وفق توجيه القيادة لتوفير منظومة داعمة لنمو القطاع الصناعي، وتعزيز المنتج المحلي ونقل المعرفة، وتشجيع الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال».

تهنئة

إلى ذلك قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: «نتوجه إلى قيادتنا الرشيدة بأسمى آيات التهنئة والإكبار بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52. يحق لنا في هذا اليوم أن نفتخر بمسيرة دولتنا الفتية، وما حققته من إنجازات وقفزات نوعية، أهلتها لتكون نموذجاً يُحتذى حول العالم ومنارة للعطاء والتميز».

وتابع معاليه: «على مدار العقود الماضية اضطلعت المنظومة التعليمية بدور محوري، تمثل في تأهيل وإعداد الأجيال وتعليمهم للعمل والقيادة، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، إذ لطالما كان التعليم ولا يزال المحرك الأساسي لنهضة الأمم والشعوب، فالتقدم يقاس بمقدار قوة ومتانة المنظومة التعليمية وقدرتها على إفراز عقول وقدرات تخدم مصلحة الوطن وبنيانه. وبدورنا نجدد عهود الولاء والوفاء لقيادتنا، ونعاهدهم على العمل وبلا كلل، لتكون المنظومة التعليمية محوراً فاعلاً في تكوين الإنسان وإعداده لإدارة المستقبل».

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