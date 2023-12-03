«زايد العليا لأصحاب الهمم» تخدم أكثر من 28 ألف مستفيد منهم 1800 طالب وطالبة

المصدر: أبوظبي - وام

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خطت مؤسسة زايد العليا خطوات ناجحة خلال مسيرتها في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم في مسيرة امتدت لأكثر من 17 عاماً، تسعى نحو توصيل خدماتها في كل مناطق إمارة أبوظبي، وافتتاح مراكز جديدة للرعاية والتأهيل، وإعادة تأهيل مقار المراكز التابعة لها والعمل على تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية المتخصصة، من خلال استثمار التقدم التكنولوجي العالمي بمجالات الذكاء الاصطناعي.

واستمرت مسيرة المؤسسة وجهودها لرعاية أصحاب الهمم الفئات العزيزة علينا جميعاً بتوجيهات من القيادة الرشيدة، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتوسع في الخدمات التي تقدمها بكل المراكز واستحداث وحدات علاجية وشعب جديدة.

شراكات استراتيجية

وتوسعت المؤسسة في إبرام شراكات استراتيجية وتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات العربية والدولية والكيانات العالمية ومنها المتخصصة لتحقيق مصلحة منتسبيها من مختلف فئات أصحاب الهمم.

وتقدم المؤسسة خدماتها لما يزيد على 28 ألف مستفيدمنهم 1800 طالب وطالبة، وتمكنت المؤسسة بفضل الإرادة والطموح والقدرة، في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، حرص دولة الإمارات على توفير حياة كريمة لكل شرائح المجتمع ولاسيما أصحاب الهمم، حيث قامت بإنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتأهيلهم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، كما تمنحهم الأولويات في الحصول على الخدمات المتنوعة في جميع مؤسسات الدولة تقديراً لإسهاماتهم البنّاءة وتقديراً لأسرهم التي تدفعهم نحو العطاء.

وكشفت المؤسسة عن أن عدد الأطفال الذين تم تطبيق برنامج 3/12 للكشف المبكر عن الإعاقة منذ إطلاقه في أغسطس من العام 2018 بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، في إطار جهود ومبادرات المؤسسة التي تصب في صالح الأسرة والمجتمع عليهم، بلغ 31815 مولوداً من الجنسين منهم 19876من عائلات المواطنين و11939 من عائلات المقيمين.

وتم رصد 144 حالة بها إعاقات، منهم 81 مولوداً مواطناً و63 مولوداً من عائلات المقيمين، وتم إلحاق 49 حالة بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة، بينما بلغ مجموع الحالات التي تم تقييمها وإصدار تقرير تشخيصي لها في أقسام التقييم الشامل بالمؤسسة 132 حالة.

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