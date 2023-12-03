سعيد الطاير: نلتزم بدمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نلتزم بدمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة، ودعم إسهاماتهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة على قدم المساواة مع الآخرين، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة مجتمعي مكان للجميع التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتابع معاليه بمناسبة «اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023»: نحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوظيف الدامج للعمل على توظيف أصحاب الهمم في الهيئة، وتوفير بيئة عمل دامجة وإيجابية تحثهم على مواصلة التطور والتميز، وتتيح لهم تأدية أدوارهم أشخاصاً فاعلين يشكّلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع.

وأضاف: كما نطبق أحدث الممارسات والتقنيات العالمية لضمان وصول الموظفين والمتعاملين أصحاب الهمم إلى المعلومات والخدمات والمباني والمرافق، إذ نجحت الهيئة في تهيئة جميع المباني والمرافق الجديدة وفق كود دبي بنسبة 100 %، وتطابق موقع الهيئة الإلكتروني بنسبة 100 % وتطبيقها الذكي بنسبة 10/10 وفق تقرير تقييم إمكان الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية في سنة 2022.

وقال معالي الطاير: حققت الهيئة في سنة 2022، والعام الثالث على التوالي، جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم.

وأشار إلى أن مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم وصل إلى 100 % في سنة 2022، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 96.6%، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94 %، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 95.24 %.

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