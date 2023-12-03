«فرجان دبي» تحتفي بعيد الاتحاد في الأحياء السكنية

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم «فرجان دبي»؛ المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، باقة متنوعة من الفعاليات احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، على مدار 8 أيام، في بيئة تسودها مشاعر حب الوطن والانتماء والولاء، تعبيراً عن مدى أهمية هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وتأتي هذه الفعاليات برعاية وتمويل من «صندوق الفرجان»، الذي أطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عضو مجلس دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

كما تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص «فرجان دبي» على المشاركة في المناسبات الوطنية لتعزيز أواصر التلاحم المجتمعي بين أفراد أحياء دبي المختلفة، من خلال عدد من المبادرات المتنوعة.

وانطلقت أجندة الفعاليات والبرامج الاحتفالية في أحياء دبي السكنية منذ السبت 25 نوفمبر وحتى السبت 2 ديسمبر، في أجواء اجتماعية وترفيهية وتراثية يلتقي في رحابها أبناء الفريج الواحد ويتشاركون عدداً من الأنشطة، التي تتنوع بين الفعاليات الرياضية والثقافية والمسابقات وعروض المأكولات الشعبية وورش العمل الفنية وغيرها.

وقالت علياء الشملان، مؤسس ومدير عام مبادرة «فرجان دبي»: تجسد الفعاليات التي تجرى في جميع أحياء دبي احتفالاً بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولتنا، مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة المجيدة، وتتيح لسكان الأحياء فرصة المشاركة الواسعة في مختلف البرامج التي تنظمها «فرجان دبي»، وإثرائها بالأفكار المبتكرة.

وإطلاع الأجيال الجديدة على تقاليد الأجداد الأصيلة، بما يحقق هدفاً رئيسياً للمبادرة يتمثل في صون التراث الشعبي بجميع مفرداته وترسيخ التلاحم المجتمعي والتواصل بين مختلف الأجيال، وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وتمسك أبنائها بالهوية الوطنية.

وأضافت: عملت «فرجان دبي» على اختيار الفعاليات بطريقة مدروسة تناسب جميع الشرائح العمرية، بما يتوافق مع خصوصية هذه المناسبة الوطنية الغالية، وبطريقة تمزج بين المعرفة والترفيه، وهو ما لقي إقبالاً من الأسر على المشاركة في عشرات الأنشطة التي شهدتها وما زالت تشهدها مختلف الفرجان في دبي.

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات ستؤسس لانطلاقة جديدة في عمل المبادرة في إطار سعيها لتعزيز التعاضد بين سكان الأحياء، منوهة بأهمية الأنشطة في صقل المواهب بمجالات التصوير التراثي، والرسم، ودورها في الحفاظ على مهن تراثية مثل صناعة الفخار، وإعداد المأكولات الشعبية.

مسابقات متنوعة

وبدأت فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد في فريج المرموم يوم السبت 25 نوفمبر، حيث تم تنظيم فعالية «قمرا» المخصصة للنساء في كافيه هيدن. ويستكمل الفريج مشاركته في الاحتفالات بتنظيم «سباق فريج المرموم التراثي» بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في الأول من ديسمبر، وذلك في ميدان المرموم لسباقات الهجن.

كما نظمت «فرجان دبي» فعالية «الدانة» في فريج جميرا يومي 28 و29 نوفمبر، بهدف إحياء التراث البحري عبر العروض الحية وورش العمل والتصاميم الجذابة، أما في فريج البرشاء، فقد نظمت «فرجان دبي» ورش عمل للأطفال في حديقة البرشاء جنوب، يوم الاثنين 27 نوفمبر، بهدف تحفيز الإبداع بين الأطفال.

قيم أصيلة

وشهد فريج الخوانيج عدداً من الورش والعروض الترفيهية المستلهمة من التراث المحلي، التي تحتفي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، عبر فعالية «تلي» التي انطلقت أمام الحديقة القرآنية بالقرب من مجلس الخوانيج يومي الأول والثاني من ديسمبر، حيث كان الجمهور على موعد مع تشكيلة واسعة من الأنشطة التي تجسد ما تحمله الثقافة الإماراتية من قيم أصيلة.

ونقل فريج الخوانيج سكانه في رحلة بين الماضي والحاضر عبر ورشة «صناعة العطور بالخلطات العربية»، حيث استهدفت هذه الورشة مساعدة رواد الأعمال لا سيما الشباب على بدء مشاريعهم الصغيرة في مجال العطور.

وتعرف أهالي فريج الخوانيج أيضاً على أسرار صناعة الشموع بالخلطات العربية، كما تم تنظيم ورشة تصميم الطباعة على القماش وخياطة المخورة لتعريف المشاركين على كيفية إبداع عناصر ورسومات توضيحية وتطبيقها على الأقمشة، وفي ورشة صناعة المدخن؛ تعرّف المشاركون على طرق صناعة المباخر بالجزمونايت والتي تستخدم في الفنون والحرف اليدوية.

فيما استهدفت ورشة صناعة الصابون بالعطارة الإماراتية تعريف المشاركين على طرق إعداد الصابون وإذابته وإعادة تشكيله وكيفية استخدام الزيوت العطرية ومزاياها وطرق تغليف الصابون والإضافات التي تزيد من جمالياته من ألوان ومواد عطرية.

ودربت ورشة أساسيات صناعة القهوة واللاتيه آرت، المشاركين على تحويل فنجان القهوة إلى لوحة تشكيلية تتجمل بالصور والرسومات والأشكال الإبداعية، لا سيما تلك المستوحاة من التراث الإماراتي.

واستضاف فريج القوز يوم 1 ديسمبر «ورشة صناعة المدخن للسيدات»، وتضمن تدريب المشاركات على طرق صنع مدخن إماراتي من الطين، ونظم فريج ند الشبا فعالية «توزيعات من الفريج لأهل الفريج» يومي 1 و2 ديسمبر، حيث تم توزيع الحلوى على أهل الفريج، وفي فريج ند الحمر تم تنظيم فعالية «توزيعات عرس الإمارات» يومي 1 و2 ديسمبر.

وانطلقت فعاليات فريج الورقاء يوم 29 نوفمبر، واستمر إلى يوم 1 ديسمبر من خلال تنظيم فعالية «من أهل الفريج للفريج» حيث تم توزيع صناديق تحتوي على عود وعطر مصنع خصيصاً لسكان فريج الورقاء ومردف.

واستضاف فريج العوير فعالية «من أهل الفريج للفريج» يومي 1 و2 ديسمبر من خلال توزيع 200 صندوق تحتوي على هدايا تراثية متنوعة، وفي فريج حتا، استضافت قرية حتا التراثية في الأول من ديسمبر فعالية احتفالية شملت ورشاً حرفية متنوعة وعروضاً شعبية.

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