سيف بن زايد يبحث مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة آليات العمل المشترك للتصدي للجرائم البيئية

المصدر: دبي - البيان

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

اجتماع

وتطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الدولي في المجالات البيئية ودور وكالات إنفاذ القانون في الحد من المخاطر المحتملة من الجرائم المتعلقة بالتغييرات المناخية، كما أكد الاجتماع أهمية مؤتمر الأطراف الحالي في تنفيذ اتفاقية باريس وتحقيق الأهداف المجتمعية في بناء مجتمعات أكثر أمناً.

وجرى خلال اللقاء، البحث في آليات تطوير العمل المشترك لرفع سقف الطموحات وتحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك الحد من آثار التغير المناخي، عبر التصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة.

لقاء

من جهة أخرى، بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع جيلمار بيساس، رئيس وزراء جزيرة كوراساو التابعة لمملكة هولندا، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية.

كما تطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون على دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، والعمل الجماعي في سبيل مستقبل أفضل للبشرية. كما تناول اللقاء، سلسلة من المناقشات ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات ومنها الأمنية والشرطية.

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