سفارة دولة الإمارات لدى هولندا تحتفي بالذكرى الـ52 لعيد الاتحاد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل علي راشد الشحي القائم بالإعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا، خلال حفل استقبال نظمته السفارة الإماراتية في لاهاي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاتحاد، السيدة دومنيك كولينغ، مديرة دائرة المراسم بوزارة الخارجية الهولندية وممثلين من مختلف الدوائر بوزارة الخارجية الهولندية وعددا من السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى مملكة هولندا وممثلين من المنظمات والمحاكم الدولية ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة وكبار الشخصيات ورجال الأعمال.

وفي مستهل الحفل رحب علي راشد الشحي القائم بالأعمال بالإنابة بالجميع، متمنياً لهم الصحة والسعادة والرخاء للإنسانية جمعاء، متطرقاً إلى أهمية هذا اليوم وما يعنيه ويمثله للإمارات وشعبها وما بُني عليه من قيم ومبادئ المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، من التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل واستراتيجيته التوجيهية هي إظهار الصداقة تجاه جميع الثقافات والأديان لكافة الشعوب، والعمل على التعاون والاحترام المتبادل مع جميع الأمم.

وأضاف علي الشحي أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز علاقات الصداقة والعلاقات الوثيقة مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية الودية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا، مبنية على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، ووصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الاتفاقيات الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية قوية ومؤشرا حقيقيا على قوة العلاقات الثنائية، منوهاً إلى أن هولندا تعد شريكًا تجاريًا مهمًا، ذاكراً بأن عدد الشركات الهولندية الناشطة في الإمارات بلغ 350 شركة تعمل في مجالات الزراعة والمياه وصناعة النفط والغاز وغيرها، كما شكلت هولندا والإمارات العربية المتحدة لجنة مشتركة لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف الشحي بأن افتتاح غرفة دبي الدولية في أمستردام، سيكون له أثر إيجابي على المستثمرين الهولنديين، وسيساهم في تحقيق النمو المستهدف في قطاع التجارة، وستوفر غرفة دبي معلومات موثوقة بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع المسؤولين المعنيين، الأمر الذي سيسهم في تسريع دخول المستثمرين إلى سوق الإمارات بثقة تامة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتشرف باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي سيجمع العالم معًا من أجل العمل المناخي العالمي، وترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة هولندا وكذلك الشراكة بشأن أجندة المياه.

واختتم القائم بالأعمال في السفارة الإماراتية لدى هولندا كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل تعزيز مصالحها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية من خلال الدبلوماسية الفعالة التي تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتعايش والسلام والأمن الدوليين.

كما تخلل الحفل عدد من الفقرات المختلفة والتي كان من أبرزها الرقصات الشعبية والأهازيج والقصائد المفعمة بحب الإمارات، علاوة الأكلات الشعبية والهدايا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز