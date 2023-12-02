صندوق النقد العربي يشارك الدولة احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ«52»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يشارك صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها بالذكرى الـ«52» لتأسيسها.

فقد صرح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن إدارة ومنتسبي الصندوق والبرنامج ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية يشاركون قيادة وشعب دولة الإمارات أفراحهم بهذا اليوم الوطني، رافعاً التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الدكتور فهد بن محمد التركي «أن دولة الإمارات كانت ولاتزال في مقدمة الدول الأعضاء التي قدمت الدعم غير المحدود للصندوق الذي أصبح اليوم صرحاً اقتصادياً عربياً كبيراً أسهم على مدار أكثر من أربعة عقود في دعم جهود الدول العربية الأعضاء على صعيد برامج الإصلاح الاقتصادي، لتعزيز استقرارها المالي والنقدي وتحقيق النمو المستدام.

كما دعمت دولة الإمارات توجه الصندوق بإطار رؤيته المتجددة بعيدة الأمد 2040 لأن يكون الشريك الأقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق رسالته في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.

كما، جدد الدكتور فهد بن محمد التركي امتنانه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عامةً، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خاصةً، على الدعم اللامحدود الذي أولته للصندوق بذاته، وأيضاً لبرنامج تمويل التجارة العربية الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، مما أسهم في قيامه بتطوير التجارة والاستثمارات العربية، وكذلك على ما قدمته من رعاية لمنصّة «بُنى» التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل الصندوق، التي تعد أول منصّة إقليمية بتوجهات عالمية لتسوية المدفوعات. راجياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

يذكر أن الصندوق يحرص سنوياً في هذه المناسبة على تجسيد شموخ الاتحاد، من خلال تزيين مبناه بعلم عملاق لدولة الإمارات يغطي الواجهة الأمامية للمبنى بأكملها، وهو التقليد الذي جرى عليه الصندوق.

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