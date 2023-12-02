«الإسلامي للأغذية» تحتفل بعيد الاتحاد بمكافآت للعملاء بمسابقات وعملات ذهبية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة الإسلامي للأغذية، الشركة الإماراتية المتخصصة في قطاع المنتجات الغذائية الحلال، بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، واحتفاءً بروح الوحدة والتقدم قامت الشركة بتقديم مكافآت سبائك وعملات ذهبية لعملائها الأوفياء عن طريق المسابقات والفعاليات المثيرة.

ولأكثر من أربعة عقود، لعبت الإسلامي للأغذية دوراً مهماً في نمو قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، ومثلت جزءاً لا يتجزأ من التراث الإماراتي الذي يحافظ على التقاليد العريقة ويدعم التميز المحلي، مجسدة مبادئ الجودة والابتكار.

وباعتبارها علامة تجارية محلية، فقد أسهمت في مسيرة النمو من خلال رعاية المواهب المحلية، وتعزيز الابتكار، ودعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وأعرب زبير أحمد، مدير التسويق والمبيعات الدولية في الإسلامي للأغذية، عن سعادته قائلاً: «يجسد عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة روح الوحدة والتسامح، وكوننا علامة تجارية محلية، نحن فخورون بتمثيل الإمارات أمام العالم. وإذ نحتفل بهذا اليوم، تهنئ الإسلامي للأغذية القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. لقد كنا جزءاً من النمو الهائل للبلاد على مدى العقود الأربعة الماضية، ونحن ممتنون لدعم المجتمع الإماراتي وسنظل ملتزمين بالمساهمة في النمو والازدهار لهذا الوطن المعطاء».

وأضاف: «نحتفل بهذه المناسبة السعيدة وموسم الأعياد القادم من خلال مكافأة عملاء الإسلامي للأغذية الأوفياء عن طريق المسابقات والفعاليات المثيرة».

ولقد أعلنت الإسلامي للأغذية أخيراً عن أحدث حملاتها التي تتيح كسب جوائز مع فرص للفوز بسبائك وعملات ذهبية لعدد من المحظوظين خلال حملة «الكل رابح» لعملاء تعاونية الاتحاد، والتي ستستمر حتى 25 ديسمبر 2023، لتملأ موسم الأعياد بالإثارة. تشتهر الإسلامي للأغذية بتميزها ونهجها الذي يركز على العملاء، وتتفاعل باستمرار مع مجتمعها الإماراتي من خلال المسابقات والمبادرات الجذابة.

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