«حرتا الحمرية ومطار الشارقة الدولي» تحتفلان بعيد الاتحاد تعبيراً عن أسمى معاني الوفاء للوطن

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، بحضور سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعدد من الموظفين، في مشهد وطني عبر فيه المشاركون عن أسمى معاني الوفاء والولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الاتحاد، في أجواء سمت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بصرح الاتحاد الشامخ وإنجازاته العظيمة.

وشهدت المنطقتان بعد أن ازدانت أرجاؤهما بأعلام الدولة مجموعة من الفعاليات والمعارض التراثية والحرفية التي عرضت المنتجات التراثية المحلية، والأنشطة الثقافية والوطنية التي جسدت الموروث الثقافي لمجتمع الإمارات، وعكست إرث الآباء المؤسسين، وسمت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز والثقة بإنجازات الاتحاد الرائدة، ونهضته الحضارية ومسيرة التقدم والتنمية المستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وتوجه سعود سالم المزروعي بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، مؤكداً أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة فخر واعتزاز بالمسيرة المشرفة لدولة الإمارات وما حققته من إنجازات بارزة في جميع القطاعات والميادين؛ ما جعلها مثالاً للتقدم والتنمية والازدهار بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة التي لا تعرف حدوداً لطموحاتها ولتطلعات أبناء الدولة في إرساء مستقبل أكثر إشراقاً تحقيقاً لاستراتيجية «نحن الإمارات 2031»، ورؤية «مئوية الإمارات 2071» لنكون أفضل دولة في العالم.

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