زوجان فلسطينيان يطلقان اسم «إمارات» على مولودتهما الجديدة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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احتفلت مستشفيات أبوظبي بعيد الاتحاد الـ 52 باستقبال عشرات المواليد الجديد الذي ولدوا في الساعات الأولى من حلول يوم الثاني من ديسمبر عام 2023 لتوافق العيد الوطني لدولة الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتفصيلا استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إحدى شركات M42، ثلاثة مواليد جدد، وأعرب عمر النقبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال عن سعادة المستشفى باستقبال المواليد الجدد في هذا اليوم الوطني المميز، وقال: "يسعدنا استقبال ثلاثة مواليد جديدة، تزامناً مع احتفالنا بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة".

ويمثل احتفالنا اليوم دلالة على حرصنا الدائم في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية، إذ استقبل المستشفى 35111 مولوداً جديداً منذ عام 2015، من بينهم 18241 ذكراً، و16870 أنثى، في حين كان منهم 17569من المواطنين.

ويعكس هذا الإنجاز تفاني كوادر الرعاية لدينا الذين يحرصون دائماً على تقديم رعاية عالمية المستوى لضمان صحة وعافية المواليد الجدد وأسرهم. وتمنياتنا لجميع المواليد الجدد وأسرهم بحياة مديدة وصحة جيدة ومستقبل ملؤه الصحة والسعادة".

وكان أول المواليد الجدد أنثى إماراتية أطلق عليها والداها اسم الفن سعيد عامر المنهالي، حيث جاءت الولادة في الدقائق الأولى من عيد الاتحاد، عند الساعة 12:06 صباحاً، بوزن بلغ 3.13 كيلوغرامات، وعبر والدها سعيد عامر المنهالي عن سعادته البالغة.



واستقبلت الأسرة الثانية مولودتها الجديدة، وأطلقت عليها اسم تاليا الرشيد مأمون طه، وهي من أسرة سودانية، حيث ولدت بوزن بلغ 2.98 كيلوغرام عند الساعة 12:09صباحا، كما استقبل المستشفى أيضا ثالث مواليد عيد الاتحاد وهو محمد سعيد الجنيبي، من أسرة إماراتية، وولد محمد الجنيبي بوزن بلغ 3.52 كيلوغرامات عند الساعة 07:38 صباحاً. واستمر الطاقم الطبي بالاستعداد لاستقبال المزيد من المواليد وهم حوالي 7 مواليد جدد لهذا العيد.

وخلال هذه المناسبة الوطنية الغالية، وزع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال الورود والشوكولاتة على المرضى وأطفالهم، مضيفاً مزيداً من البهجة على الاحتفالات.

الطفلان "زايد" و"إمارات" أول مواليد اليوم الوطني في أبوظبي

واستقبلت مستشفيات أبوظبي والعين في الساعات الأولى من يوم السبت 10 مواليد جدد في اليوم الوطني الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل روح الوحدة والفرح التي تعيشها جميع أنحاء البلاد.

واحتفل الزوجان الفلسطينيان أشرف خضر ولميس محمد بولادة طفلهما الرابع واسموها "إمارات" وذلك عند الساعة 12:01 صباح يوم السبت، وقام الدكتور محمد صبحي السعد استشاري أمراض النساء والتوليد، في مستشفى برجيل رويال، العين، بتوليد الطفلة التي وصل وزنها 2.900 كلغم.



وقال الزوج أشرف خضر، "الحمد لله على سلامة زوجتي وابنتي إمارات، نحن سعداء للغاية بالترحيب بطفلتنا الرابعة وأطلقنا عليها اسم "إمارات" بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقنا مسبقاً على ابننا الثاني اسم زايد تكريما للأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد رحمه الله، وهذه طريقتنا للإشادة بهذا البلد الرائع".

واحتفل الزوجان المصريان منال محمد ومحمود محارب باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بولادة الطفل زايد في الساعة 12:00 صباحاً ووزنه 3.810 كلغم بعد ولدين وفتاتين، ويعتبر زايد طفلهما الخامس.

كما احتفل الزوجان الإماراتيان آمنة يوسف البلوشي ومحمد عبد الله الجناحي بولادة طفلهما الثاني عبد الله محمد الجناحي في تمام الساعة 12:00 في مستشفى برجيل بأبوظبي، ووزنه 3.00 كلغم.

وبعد 10 سنوات من الزواج، استقبل الزوجان وانغ وان شيو ورين وونغ طفلهما الأول وونغ في أيضاً في مستشفى ميديور، أبو ظبي في الساعة 12 ظهرا.

وقالت الدكتورة ريشا سايني، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميديور، "كل من الطفل والأم في صحة جيدة، إنه احتفال كبير بعد 10 سنوات، وفي يوم خاص لدولة الإمارات".

واستقبلت مدينة برجيل الطبية أيضاً ستة أطفال في هذه المناسبة الخاصة، بينهم أربعة أطفال إماراتيين في هذه المناسبة الوطنية.

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