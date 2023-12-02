منصور بن محمد: نمضي بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، مضي أبناء الإمارات بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "يوم الثاني من ديسمبر سنة 1971 سيبقى دائماً، وأبداً، ذكرى عزيزة على قلوب بنات وأبناء الإمارات - لنمضي بكل فخر واعتزاز في مسيرة هدفها ترسيخ دعائم الاتحاد وتأكيد قدرته على الوصول إلى درجات أعلى من الرفعة والتقدم والازدهار.. داعين الله جلّ في علاه أن يحفظ على دولتنا وشعبها الأبيّ نعمة الأمن والأمان، وأن يبقيها على الدوام رمزاً للعزة والكرامة ومنارةً تنشر ضياء الأمل".

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