حمدان بن محمد: الثاني من ديسمبر يوم تجديد عهد الوفاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الثاني من ديسمبر يوم نجدد فيه عهد الوفاء والولاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الثاني من ديسمبر يوم نجدد فيه كل عام عهد الوفاء والولاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء .. دامت الإمارات منيعة قوية، ودامت قيادتها الرشيدة ذخراً لشعبها الوفي ورمزاً لرفعتها بين الأمم والشعوب، ودام عز أهل الإمارات عنواناً للكرم والعطاء".

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