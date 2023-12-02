محمد بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد عزيمتنا ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء

المصدر: البيان

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مهنئاً بعيد الاتحاد الـ 52، إنه في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، ونتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، نتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء».

وخاطب سموه شعب الإمارات في فيديو أرفقه بالتدوينة قائلاً:

"السلام عليكم..

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى شعب الإمارات الكريم

إلى سند الوطن وقوته

إلى كل من يعتبر الإمارات وطناً

وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن

نحن محظوظون بكم

تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاماً بعد عام

ونحن نمضي إلى الأمام يداً بيد وقلباً بقلب

عزيمة لا تقف عند حد

متمسكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة

رافعين رؤيتنا إلى السماء

كل عام والوطن بكم جميعاً أجمل

الحمد لله على نعمة الإمارات

والحمد لله على نعمة شعب الإمارات".

محمد بن زايد: في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، نتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء.@MohamedBinZayed #صحيفة_البيان pic.twitter.com/PFC3H4KcGv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2023

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