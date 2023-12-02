صقر غباش: ذكرى ملهمة في تاريخ الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن عيد الاتحاد يمثل ذكرى ملهمة في تاريخ الوطن تحل علينا ونحن نرفع هاماتنا مكللين بمسيرة حافلة بالإنجازات ودولتنا تواصل خطواتها الرائدة وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً على المستويات والصعد كافة، نحو مستقبل مشرق أساسه أبناء الإمارات والثوابت الوطنية وقيم الإمارات.

وقال معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة -: «إننا في هذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل فخر واعتزاز عظيم فضل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين بتشييد صرح الاتحاد الشامخ وترسيخ الثوابت والقيم الأصيلة، والتي تسير على خطاها قيادتنا، ويتمسك بها شعب الاتحاد.

والتي كانت، وما زالت، طريق النجاح الذي حققت من خلاله دولة الإمارات المكانة اللائقة بها بين أفضل دول العالم». وأضاف معاليه: «بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة، وإلى شعب الاتحاد.. متمنين من الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والفرحة على وطننا الإمارات».

وأكد معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي يجدد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة على أن نظل جميعاً على قلب رجل واحد محبة وعملاً وإخلاصاً لوطننا وقيادتنا الرشيدة، وأن المجلس سيواصل العمل بكل طاقته لترجمة رؤية القيادة الحكيمة ضمن منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا العزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في كل أرجاء الدولة، داعياً المولى تعالى أن يديم ما تحقق من تقدم وازدهار في كل بقعة من أرض الوطن الغالي وأن يحفظ قيادة الإمارات وشعبها الكريم.

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