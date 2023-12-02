حمدان بن زايد: احتفاء بمسيرة حافلة بالإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لقيام الدولة، تجسيد لروح الاتحاد التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، رحمهم الله، وقال: «قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مسيرة الاهتمام بالإنسان والارتقاء به، في إطار النهضة الحضارية الشاملة التي تعيشها البلاد، والتي تحققت خلال فترة وجيزة من الزمن».

وأشار سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أن عيد الاتحاد يأتي كل عام، لتضيف فيه الإمارات مزيداً من الإنجازات إلى مسيرتها التنموية الرائدة، وليملأ قلب كل إماراتي بالفخر بما تحقق، والثقة المطلقة بالمستقبل، فما أنجزته الإمارات هذا العام من نجاحات استثنائية، سيظل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن، جيلاً بعد جيل».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم منها العبر والدروس، من سيرة القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. الذي استطاع بحنكته وحكمته وبصيرته، أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ، التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا، ونستشرف مستقبلنا، والتطلع نحو الرقي والتقدم من خلال سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن».

وأكد سموه أن الإمارات أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الإنسانية العالمية، التي تخدم وتعزز قدرات الملايين من البشر من الشرائح المستهدفة في العديد من الدول والمناطق الجغرافية المهمشة، والساحات المضطربة من ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والعنف والحروب والجوع والفقر.

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