الشيخة فاطمة: قيادتنا تحققت معها مقاييس الحكم السديد

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قيادة الدولة وأبناءها وبناتها والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة. وقالت سموها «تملأنا مشاعر الفخر والاعتزاز، ونحن نحتفل بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة.

ونستذكر بهذه المناسبة الغالية، بكل فخر وإجلال، القائد المؤسس للدولة، وباني نهضتها ورمزها، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان له الفضل في تقدم الأمة، والمكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية، بفضل دعمه وتشجيعه لتطوير وتأهيل قدرات ابنة الإمارات، ليترك إرثاً ملهماً، سيظل حياً خالداً في نفوس أبناء وبنات وطننا المعطاء».

وأضافت سموها أن «ما ننعم به اليوم من أمن وسلام وإنجازات ومكاسب حضارية مشرفة، يعود الفضل فيها لجهود وحكمة القيادة الرشيدة، التي تحقق معها كل مقاييس الحكم الرشيد، والرؤية الاستشرافية الثاقبة، لبناء نهضة وطن أضحى نموذجاً للتقدم والتطور والازدهار، وقيادة أمة احترمت وقدرت المرأة، وآمنت بحقوقها، وعززت دورها الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز