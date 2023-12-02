«دبي للإعلام» تستعرض مسيرة الإمارات الحافلة بالإنجازات بمجموعة من الفعاليات

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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احتفت «دبي للإعلام» بعيد الاتحاد الـ52، بتنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات المتميزة، التراثية والترفيهية والثقافية، شكلت لوحة فنية عبرت عن فرحة موظفي المؤسسة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، وأبرزت أهم المحطات في مسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات.

وشملت الاحتفالات عرضاً لفرقة الخيالة من شرطة دبي، وعرضاً تراثياً من مدرسة جميرا، وفقرة عزف وغناء مع الفنان الإماراتي قصي المعمري، بالإضافة إلى نقوش الحناء، وتذوق القهوة العربية الشهية، وأصناف الأطباق الإماراتية الشعبية المعبرة عن روح الضيافة الإماراتية العريقة.

وضمت الفعاليات التي استمرت على مدار 3 أيام، في مقر المؤسسة ومبنى النشر، مسابقات وجوائز، واستعراض بعض الحرف اليدوية، كما استعرض عدد من الموظفين مواهبهم المختلفة، إلى جانب استعراض المشاريع الصغيرة لموظفي المؤسسة، وشارك في الاحتفالية شخصيات من شعبية الكرتون، في أجواء بهيجة تعكس اعتزازنا بقيمنا وتراثنا وهويتنا.

نموذج حضاري

وبهذه المناسبة، رفعت «دبي للإعلام» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولتنا الحبيبة، راجية من الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة قدمت أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني، وما زالت تواصل مسيرة التقدم والتطور والازدهار تحت هذه الراية الغالية. وأكدت «دبي للإعلام» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير على نهج ثابت ورصين بخطى حكيمة لتستمر في نهضتها ورفعتها، تحت قيادة حكيمة تضع الإنسان وشعب دولة الإمارات واحتياجاته من أمن واستقرار وسعادة وغيرها، على رأس أولوياتها، مشيرةً إلى أن شعب دولة الإمارات المخلص يجدد الولاء والعهد لقيادته الرشيدة، وأن يكون العين الساهرة على هذا الوطن المعطاء، وأن يقدم كل غال ونفيس في سبيله، وأن يمثله خير تمثيل في كافة المحافل الدولية وفي كل مكان وزمان.

وتستذكر المؤسسة من خلال احتفالاتها باليوم الوطني، آباءنا المؤسسين الذين جعلوا من هذا اليوم يوماً تاريخياً مشهوداً، لتؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة عصراً جديداً من المآثر في مسيرة خير وعطاء مكللة بالإنجازات في كافة المجالات، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقالت: إن آباءنا المؤسسين رسموا خارطة الطريق التي تبنى عليها الدولة اليوم وتمضي بفضل حكمة القيادة الرشيدة في مسار النهضة والرفعة والتطور في شتى المجالات، واليوم نشهد هذا الوطن الغالي يشرق كل يوم وعلمه خفاق شامخ في أكبر المحافل الدولية، ونرى مساهمات كبرى بهامات وطنية عظمى ترفع من عجلة النهضة الإنسانية والتطور البشري.

يذكر أن الفعاليات التي نظمتها «دبي للإعلام» حرصت على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من موظفيها، وتشجيعهم على ترويج مشاريعهم في محيط زملائهم، إيماناً من قيادة المؤسسة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، حيث تم تنظيم معرض لمنتجات هذه المشاريع التجارية خلال الاحتفالية. كما حرصت كذلك على دعم أصحاب المواهب من موظفيها مثل موهبة العزف والرسم والغناء وغيرها، وكذلك تم استعراض عروض وخصومات مميزة قدمها عدد من الفنادق بمناسبة عيد الاتحاد.

وحرصت المؤسسة على توزيع هدايا رمزية مصنوعة من أقمشة مستدامة على الموظفين تزامناً مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP28، لتعزيز الوعي في موضوع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تجاه كوكبنا.

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