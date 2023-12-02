منال بنت محمد: الإمارات شريك عالمي في تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

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أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن يوم الثاني من ديسمبر سيظل يوماً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي استطاعت خلال فترة وجيزة من الزمان تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية قياسية، جعلت منها نموذجاً عالمياً ملهماً في الإرادة والإبداع.

وقالت سموها: «إن عيد الاتحاد هو مناسبة وطنية للاحتفال بمسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات الرائدة، التي وضع أسسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، حينما اجتمعت كلمتهم وإرادتهم قبل 52 عاماً، لتشييد صرح الاتحاد، وإصرارهم وعزيمتهم على تأسيس دولة تحظى اليوم بمكانة عالمية وإقليمية مرموقة».

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «يحل علينا عيد الاتحاد الـ 52 ونحن ننطلق بقوة نحو مسيرة جديدة من الإنجازات برؤية استشرافية طموحة من قيادتنا الرشيدة لمستقبل أكثر رخاء وازدهاراً لشعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، ومواصلة المسيرة بعزم وإصرار، لتكون الإمارات بين أفضل دول العالم في جميع المجالات، وتعزيز تقدمها الحالي بمؤشرات التنافسية».

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «دعم وتمكين المرأة والحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع شكل مكوناً أساسياً في المسيرة المباركة للدولة على مدى الـ 52 عاماً الماضية، حيث انطلق هذا النهج الداعم والمستدام من رؤية تؤمن بقدرات المرأة على المشاركة الإيجابية، والمؤثرة في تحقيق الإنجازات والتنمية».

وأضافت سموها: «بفضل الدعم اللامحدود، الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نسعى في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز مكتسبات المرأة، وما حققته من إنجازات ملموسة، لتكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تسريع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة».

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المبادرات، التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، خلال الفترة الماضية تجسد المكانة العالمية، التي تحظى بها بوصفها شريكاً مؤثراً في دعم وتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم.

مشيرة سموها إلى أن الدولة نجحت في بناء شراكات عالمية مهمة في هذا الملف خلال العام الحالي، عززت بها جهودها وإنجازاتها العالمية خلال السنوات الماضية، ما دعا المنتدى الاقتصادي العالمي لاختيارها شريكاً معرفياً في ملف التوازن بين الجنسين. وقالت سموها: «ستسهم الدولة بموجب هذه الشراكة في تعزيز الجهود العالمية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية على مستوى المنطقة والعالم».

وأكدت سموها أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيضاعف جهوده، خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الإنجازات، التي ترسخ مكانة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في التوازن بين الجنسين، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للحكومة الاتحادية بأن «مهمتنا هي استمرارية المحافظة على النموذج التنموي والحكومي الأكثر كفاءة عالمياً، الذي نجحت الإمارات في بنائه، والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد المقبل».

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