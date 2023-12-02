لطيفة بنت محمد: عيد الاتحاد يجسّد الروح الوطنية ويعكس قيم الولاء والانتماء

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن عيد الاتحاد يجسّد الروح الوطنية ويعكس قيم الولاء والانتماء، ومناسبة استثنائية تجتمع فيها القلوب على حب الوطن لتحتفي بمسيرته الريادية، وإنجازاته التي تحققت، وقالت سموها:

«عيد الاتحاد هو يوم الوحدة، وحدة القيادة والشعب، ووحدة القلوب تحت راية واحدة، وقصة وفاء وتلاحم يعيشها أبناء الإمارات الذين يواصلون السير على نهج الآباء المؤسسين بخطى واثقة نحو المستقبل، ويستكملون مسيرة التنمية والبناء، حتى أصبحت دولتنا نموذجاً يحتذى به في الخير والعطاء والتقدم والنماء».

وأضافت سموها: «يوم الثاني من ديسمبر محطة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات التي تعي أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، فأنشأت أجيالاً من المبدعين والمنتجين والمعطائين يساهمون بكل إصرار وعزيمة في بناء دولة الغد، متسلحين بالعلم والفكر والثقافة والقيم الوطنية الأصيلة التي تربوا عليها».

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