رئيس الأركان: مناسبة مجيدة نجدد فيها الولاء للوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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قال معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إن الثاني من ديسمبر يوم فخر واعتزاز نجدد فيه الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مؤكداً أن دولة الإمارات تقف شامخة بإنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، أن هذه المناسبة العظيمة تعد مناسبة وطنية مجيدة غالية على قلوب جميع أبناء الشعب ومن يقيم على أرض دولة الإمارات، حيث تتجلى مكانة الدولة الرائدة عالمياً نموذجاً ملهماً في القيادة والتقدم والتطور والبناء والتنمية والأمن والاستقرار.

وأضاف معالي رئيس أركان القوات المسلحة، أنه في هذا اليوم العظيم نستحضر أسمى معاني الفخر والانتماء والاعتزاز ونقف بفخر أمام إنجازات وعطاءات القادة المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، الذين وضعوا الأساس القوي المتين، الذي تقف عليه الإمارات اليوم عزيزة أبية قوية يشار إليها بالبنان ورايتها عالية خفاقة في ميادين العز والشرف.

وقال معاليه: «نجدد اليوم العهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي كانت ولا تزال الداعم الأول لقواتنا المسلحة تدفعنا لمضاعفة الجهود لتطوير قدراتنا الدفاعية لحماية مقدرات ومنجزات الدولة براً وبحراً وجواً».

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