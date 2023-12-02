أحمد الزعابي: عيد الاتحاد يوم مجيد وذكرى نستعيد فيها سيرة الآباء

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة: أتقدم بالتهنئة لأبناء وطني على ما حققته دولتنا من استقرار وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ومنجزات استراتيجية متميزة.

في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة.

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة الوطنية: إنه يوم مجيد، وذكرى متجددة، نستعيد فيها بالوفاء والإكبار سيرة الآباء صناع الاتحاد، بناة الدولة، ونرفع الأكف ترحماً على روح الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعين الله أن يتغمده والراحلين من إخوانه الأخيار بواسع رحمته ورضوانه، لما جمعوا من شتات.

ووحدوا من شمل، وأسسوا من وطن، وما أرسوا من خير. إنهم روح الاتحاد، صبروا وصابروا، أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلدهم، حملوا الراية وأدوا الأمانة، ومن سيرتهم تستمد الأجيال العزة والعزيمة، والدعاء بموفور الصحة وطول العمر للذين ما زالوا بالمشورة الصادقة، وكلمة الحق ينيرون لنا الطريق، ويرفدون أمامنا سبل الرشاد.

وأضاف معاليه: في هذا اليوم المبارك نتوجه إلى المولى عز وجل بالشكر والحمد والثناء، وندعوه أن يديم على شعب دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تتواصل مسيرة الخير.

وكل عام وأنتم بخير، والوطن قوياً، ومنيعاً، ومزدهراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز