ذياب بن زايد: الإمارات تقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً متفرداً على المستويات كافة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة مناسبة تستحضر في قلوب أبناء الوطن الفخر والاعتزاز بمسيرة حافلة بالإنجازات، واحتفاء بفرادة وريادة التجربة الإماراتية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52:

«بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق دولة الإمارات بخطوات راسخة نحو المستقبل، وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً متفرداً على كافة المستويات والصعد، وتعزز من حضورها العالمي، وتواصل مسيرتها التنموية الشاملة نحو مستقبل مشرق، أساسه الثوابت الوطنية، وقيم روح الاتحاد».

ثوابت

وأضاف سموه: «تمر علينا ذكرى قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام، لنستلهم من الإرادة الصلبة، وعزيمة الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ورسخوا الثوابت الوطنية، وأسسوا دولة على قيم الأخوة والمحبة والمصير المشترك، وساروا على دروب التنمية والبناء، والاستثمار في الإنسان الإماراتي، خلف رؤية حكيمة للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وتقدم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات، ومن يقيم على أرضها، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعاً بالخير والعزة والفخر.

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