ولي عهد أم القيوين: الثاني من ديسمبر يؤكد رسوخ المسيرة الاتحادية

المصدر: أم القيوين - وام

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين أن الثاني من ديسمبر من كل عام يؤكد رسوخ المسيرة الاتحادية، خلال السنوات الماضية، والتي عم خيرها أرجاء البلاد، بما حققته من إنجازات تنموية، شملت مختلف نواحي الحياة، وفق رؤية واعية تستشرق آفاق المستقبل وتحديات العصر.

وقال سموه في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين: إن الثاني من ديسمبر من كل عام يزيد اعتزازنا بالانتماء لإمارات الخير والعزة والعطاء، لنعبر بكل إعجاب عن هذه الإنجازات الكبيرة، التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتتواصل المسيرة بخطى ثابتة وعزيمة صلبة ورؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في بناء الدولة الحديثة، وإرساء أسسها المتينة، والسير بها نحو أرقى مراكز التقدم والازدهار عالمياً.

وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين: «نجدد العهد والولاء للوطن والوفاء للقيادة الرشيدة للدولة، مؤكدين التفافنا حول راية هذه المسيرة مسيرة التقدم والازدهار، متضرعين إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية، وعلى قيادتها الرشيدة، وشعبها بالمزيد من العزة والتقدم والرقي.

وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وإلى شعبنا الوفي، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا بالخير والرخاء.

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