سعود بن صقر: الإمارات بقيادة أخي رئيس الدولة تسير على خطى الآباء المؤسسين

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الاتحاد حقق حلم شعب الإمارات في التنمية والتقدم والازدهار.

وقال سموه في كلمة له، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «الثاني من ديسمبر هي لحظة تاريخية، نقف فيها جميعاً بكل فخر واعتزاز لنستحضر ذكرى اتحاد دولتنا وعيدها الـ 52. هي مناسبة غالية على قلوبنا، نستذكر فيها بكل إجلال وإكبار مسيرة القادة المؤسسين، الذين أسسوا اتحاد دولتنا على قيم الحكمة والعدالة والمحبة، وأرسوا قواعد راسخة للأمن والرفاه والاستقرار لتحقيق تطلعات شعب الإمارات في التنمية والتقدم والازدهار.

وها نحن اليوم نسير على خطاهم، ونهتدي بمسيرتهم الحافلة بالنجاحات ورؤيتهم الحكيمة، لتستمر رحلة الاتحاد في تقدمها نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، ولنثبت للعالم أن الإمارات وطن التسامح والمحبة والسلام، وبلد الإنجازات الاستثنائية».

و أضاف سموه: «تسير دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، بطموحات تعانق السماء، ووفق نهج راسخ نحو التقدم والتطور المستدام، وتعزيز مكتسبات الاتحاد وإنجازاته التي تحققت، لتتبوأ دولتنا اليوم الريادة في العديد من المجالات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدم نموذجاً رائداً في النهضة التنموية الشاملة الهادفة إلى بناء الإنسان».

وقال سموه: «لا يسعنا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الـ 52 من قيام اتحاد دولتنا إلا أن نجدد العهد على المضي قدماً بروح الاتحاد وبقيم العمل والثوابت الوطنية، التي غرسها الآباء المؤسسون، وعلى مضاعفة الجهد والعطاء بتفانٍ وإخلاص، ليظل هذا الوطن شامخاً وآمناً، ويبقى اتحادنا قوياً ومنيعاً، نستمد منه قيم الانتماء والوحدة في حب الوطن، ومن تاريخه وتضحيات أبنائه العزيمة والإرادة الصلبة لرسم مستقبل مشرق حافل بالعز والفخر».

واختتم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة كلمته قائلاً: «في هذه المناسبة أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخواني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات العزيز والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، داعياً الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن، والأمان، والتقدم، والازدهار».

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