حمدان بن مبارك: الإمارات تنطلق نحو آفاق أرحب لصياغة مستقبل واعد

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف على قاعدة صلبة من المنجزات العظيمة، وفي عيد الاتحاد الثاني والخمسين، تتجه إلى محطة جديدة لإضافة إنجازات تاريخية أخرى تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «إن الإمارات بفضل الله والقيادة الرشيدة، شهدت قفزة استثنائية خلال العقود الماضية، وانتقلت من مرحلة التأسيس إلى التمكين، ثم بلغت درجات عليا من التقدم في الأرض والفضاء، وحققت ازدهاراً مذهلاً ونمواً لا مثيل له، مستفيدة من جاهزيتها، وقدرات ومبادرات وسواعد وعقول أبنائها وبناتها».

وأضاف معاليه: «في عيد الاتحاد الثاني والخمسين، تقدم الإمارات للعالم دروساً لن تُنسى في التسامح والتعايش وأعمال الخير، وتعزز القيم الحضارية القائمة على التعاون والتضامن والتراحم، هذه القيم الأصيلة الثابتة التي تصنع السلام وتأتي بالمنفعة للشعوب. والعالم كله يُدرك اليوم أن الإمارات أصبحت موطناً تتعايش فيه الثقافات المختلفة وتلتقي فيه المجتمعات بودّ ومحبة، كونها أرض المبدعين والمبتكرين والباحثين عن فرص النجاح».

وتابع معاليه قائلاً: «إن الإمارات تنطلق نحو آفاق أرحب لصياغة مستقبل واعد وملهم للأجيال الجديدة، فهي الآن رائدة في مبادراتها وعطائها وعملها والحلول المبتكرة التي تقدمها للعالم، وسترسخ ريادتها في الغد، معتمدة على إنجازاتها المبهرة، وخططها السليمة، ورؤيتها الواضحة، وأهدافها الطموحة، فبلادنا أصبحت قبلة الشرق والغرب بفضل حكمة قيادتها وتلاحم شعبها والمقيمين على أرضها».

واختتم معاليه تصريحه بالقول: «إن أسرة كرة القدم الإماراتية تحتفل بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتستمد منه العزم والتصميم لمضاعفة البذل والعطاء من أجل ترسيخ مكانة الإمارات في المحافل الرياضية القارية والدولية».

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