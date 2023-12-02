خالد بن زايد: الاحتفال بعيد الاتحاد فرصة للتعبير عن حبنا وولائنا لدولتنا وقيادتنا الحكيمة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن الاحتفال بعيد الاتحاد يرمز إلى أصالة الحس الوطني بداخل كل مواطن وتنمية الشعور بالوفاء والولاء لصنّاع الاتحاد ممن أسسوا هذا الوطن العريق الشامخ، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه: «الاحتفال بعيد الاتحاد فرصة كبيرة للتعبير عن فخرنا وحبنا وولائنا لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الحكيمة، والعمل بجد واجتهاد للحفاظ عليها وتطويرها نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً وازدهاراً، ونستذكر في تلك المناسبة العظيمة مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والحضارة والتطور والمضي نحو مستقبل واعد بإذن الله».

وأضاف: «في هذا اليوم نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونجدد معاني الإنجاز والنهضة والأصالة تحت راية قيادتنا الرشيدة، ونسعى إلى تعزيز قيم من الخير والتسامح والسلام والأمان والتعاون».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز