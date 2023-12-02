رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس يوهانيس.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ منصور بن زايد، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس تواديرا.

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