سعود بن صقر يستقبل وزير الخارجية الكوستاريكي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، الذي يزور البلاد حالياً.

ترحيب وبحث

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما جرى بحث تعزيز علاقات التعاون الوطيدة التي تربط بين الإمارات وجمهورية كوستاريكا في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين. وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة المتنامية بين البلدين والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جانبه، أكد الدكتور تينوكو، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المتينة مع الإمارات في شتى القطاعات الحيوية، مشيداً بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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