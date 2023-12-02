زايد يخاطب «كوب 28» بتقنية الهولوغرام

المصدر: دبي - البيان

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من خلال تقنية الهولوغرام، خاطب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الحضور في مؤتمر «كوب 28»، عبر عرض خاص، ليحثهم على إنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وقال التسجيل الصوتي: «إن حماية الأرض في الإمارات ليست مجرد شعار بل جزء من تاريخ وتراث وحياة الإمارات، حيث كان الالتزام بمبدأ التعايش بين الإنسان والطبيعة كما كان الأجداد، الذين أدركوا مدى الحاجة إليها، والأخذ منها بمقدار الحاجة، وترك الباقي للأجيال القادمة، وحث التسجيل المشاركين في المؤتمر إلى الاهتمام بالبيئة والطبيعة، والعمل من أجل حمايتها، وأنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع حكومات وأفراداً.

ودعا التسجيل العالم لانتهاز الفرصة وهي مجتمعة في بلد السلام والتسامح للتعاون، ونبذ الخلافات، والتوصل لاتفاق يرضي الجميع للمضي قدماً لمصلحة الأرض وشعوبها، لأن المصير واحد».

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