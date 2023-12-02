سعود المعلا يفتتح المرحلة الأولى من مشروع واجهة الخور المائية بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، المرحلة الأولى من مشروع واجهة الخور المائية بأم القيوين بالتزامن مع احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الـ52.



وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهده، والشيوخ، بجولة في واجهة الخور المائية للاطلاع على مرافق المشروع وما تم إنجازه في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تفقد أعمال المرحلة الثانية من المشروع الذي يحتوي على العديد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم الراقية وممشى بطول 2 كيلومتر ونادٍ للقوارب واليخوت، ومسرح مفتوح للفعاليات والمناسبات.



وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والشيوخ والحضور عرضاً جوياً في واجهة الخور المائية لطائرات «F-16» و طائرات «Mirag-2000» منفردة، تبع ذلك استعراض قدمه فريق فرسان الإمارات وزين سماء إمارة أم القيوين بألوان علم الدولة في مشهد وطني مبهر احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52.



ويعكس مشروع «واجهة الخور المائية» مدى اهتمام وحرص حكومة أم القيوين على تعزيز النشاط السياحي في الإمارة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، لتصبح إمارة أم القيوين وجهة مفضلة للسياح من مختلف الدول.



وسيشكل المشروع إضافة حيوية ومتميزة ووجهة جاذبة للسياح في إمارة أم القيوين، وفق ما يتناسب مع رؤية ورسالة وأهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين واستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة وتوفير بنية تحتية عصرية لبناء مستقبل اقتصادي زاهر لإمارة أم القيوين.



ويمثل مشروع واجهة الخور المائية معلماً بارزاً في إمارة أم القيوين ودولة الإمارات، في إطار رؤية حكومة أم القيوين بإنشاء وتطوير السواحل والواجهات البحرية بحيث تكون مشتملة على جميع الخدمات والمتطلبات الترفيهية والعامة.



وسيتمكن الزائر للواجهة من التمتع بالمناظر الخلابة الطبيعية لخور أم القيوين والجزر الطبيعية المقابلة للواجهة البحرية وأشجار القرم ضمن أجواء تفاعلية وترفيهية. وتمثل «واجهة الخور المائية» أحد المقومات الأساسية لجذب المشروعات السياحية والتجارية، خاصة بما تتميز به البيئة البحرية لإمارة أم القيوين من تنوع في الواجهات البحرية في الإمارة.

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