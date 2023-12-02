«دبي الصحية» تستضيف رواد فضاء البعثة الاستكشافية 69

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت «دبي الصحية»، رواد فضاء البعثة 69، بمشاركة رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، خلال فعالية خاصة جرى تنظيمها في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ضمن زيارة رواد الفضاء التاريخية للدولة، بحضور سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق عمل المركز، ورائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وفريق عمل «دبي الصحية»، بما في ذلك الطلبة والباحثون الذين عملوا بشكل وثيق مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وكل من رائدي الفضاء النيادي والمنصوري على عدد من المشاريع البحثية التي أُجريت على متن محطة الفضاء الدولية، كما حضرت اللقاء المدير التنفيذي لشؤون الأعمال في دبي الصحية وطبيبة رواد الفضاء الدكتورة حنان السويدي، التي أوكل إليها متابعة الحالة الصحية لرائدي الفضاء الإماراتيين خلال مهمتيهما في الفضاء.



وقال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «نفخر باستضافة طاقم فريق البعثة 69 المتميز، والذي يضم رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري، حيث سلطت هذه الزيارة الضوء على علاقتنا الاستراتيجية مع مركز محمد بن راشد للفضاء، والتزامنا بتطوير العلوم والمساهمة في اقتصاد المعرفة».



وأضاف: «نفخر بإنجازات النيادي والمنصوري، اللذين ألهما جيلاً كاملاً من الشباب للوصول بأحلامهم إلى أبعد حد، بما لهذه الجهود من أثر في تشكيل مستقبل استكشاف الفضاء».



من جانبه، قال سالم حميد المري: «التعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمساهمات القيمة للدكتورة حنان السويدي، أول طبيب رواد فضاء في الدولة، كان أمراً أساسياً في ضمان صحة وسلامة رواد الفضاء لدينا. وتجسد هذه الشراكة التزامنا بالتقدم الطبي الرائد الذي لا يفيد استكشاف الفضاء فحسب، بل يعزز أيضاً قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، ونأمل أن يسهم هذا اللقاء في إلهام جيل الشباب لمتابعة استكشاف الفضاء، وأن يغرس فيهم روح الطموح التي تدفعنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز