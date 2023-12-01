حمدان بن محمد يطلق "مشد دبي" لاستزراع وإكثار الشعاب البحرية

المصدر: البيان

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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، "مشد دبي" لاستزراع وإكثار الشعاب البحرية بحجم يزيد على 400 ألف متر مربع وهو من الأكبر في العالم بمساحة 600 كيلومتر مربع، مشيراً سموه إلى أن دبي شريك عالمي في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أطلقنا اليوم "مشد دبي" لاستزراع وإكثار الشعاب البحرية بحجم يزيد على 400 ألف متر مربع وهو من الأكبر في العالم بمساحة 600 كيلومتر مربع.. دبي شريك عالمي في الحفاظ على البيئة والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.. حماية الحياة البحرية وتعزيز تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها وتنمية ثروتنا السمكية أهداف استراتيجية نبادر لتحقيقها اليوم لمستقبل آمن للأجيال المقبلة."

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