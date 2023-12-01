شرطة دبي وماكلارين تعلنان عن شراكة استراتيجية لتزويد أسطول دوريّاتها بالجيل الجديد من سيارة أرتورا الهجينة الخارقة

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أعلنت شرطة دبي عن إضافة طراز ماكلارين أرتورا إلى أسطول دورياتها كجزء من التعاون الاستراتيجي مع ماكلارين دبي، التابعة لمجموعة شركات جمعة خليفة النابودة. ويُبرز الجيل الجديد من سيارة أرتورا الخارقة الهجينة من ماكلارين، الأداء الاستثنائي والفعال لأسطول سيارات شرطة دبي، بفضل ديناميكياته الهوائية المتقدمة، وهندسة هيكله فائق الخفة، وقوته الكهربائية اللافتة التي ينتجها محرك V6 الهجين المزود بشاحن توربيني مزدوج.

وتتماشى هذه الشراكة مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وستتيح لسيارة ماكلارين أرتورا المبهرة أن تنضم إلى أسطول سيارات الدورية الشهيرة عالمياً في دبي.

وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري, القائد العام لشرطة دبي، على التزام الشرطة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، معلّقاً: "تعدّ هذه الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وماكلارين دبي التابعة لمجموعة شركات جمعة خليفة النابودة الإماراتية المعروفة، امتداداً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات. كما أنه يندرج في إطار السعي إلى تحقيق الوحدة المدنية والحفاظ على التماسك الاجتماعي. وتختصر ماكلارين أرتورا أفضل ما تمّ التوصل إليه في مجال التقنيات المتطورة الحديثة حيث تعزز الأداء الاستثنائي للمركبات التي يستخدمها ضباط شرطة دبي في مهامهم القائمة على ضمان السلامة العامة."

من جهته، قال جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات جمعة خليفة النابودة: "نفخر بانضمامنا مجدداً إلى أسطول شرطة دبي الشهير من خلال سيارة ماكلارين أرتورا التي يساهم أداؤها اللافت وكفاءتها الرائدة في فئتها في تعزيز عمليات الشرطة ومساعدتها على الحفاظ على الأمن العام وضمان السلامة على الطرقات. ونتطلع إلى دعم جهاز شرطة دبي من خلال وضعنا بمتناوله طرازات أرتورا عالية الأداء، تأكيداً على التزامنا بهذه الشراكة القيّمة."

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