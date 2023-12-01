"تراحم من أجل غزة".. دعم يرسخ نهج العطاء في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تميزت حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقتها الإمارات بمشاركة واسعة من أطياف المجتمع الإماراتي، في تعزيز لمسيرة الخير والعطاء التي تميز الدولة، والتي ترمي إلى الحد من التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن الحروب والكوارث و الأزمات.

بالمناسبة عبر رضا المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة الفواكه الطازجة "ذا فريش ماركت"، عن فخرهم بالمساهمة في حملة "تراحم من أجل غزة" التي انطلقت في دولة الإمارات، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، مؤكدًا حرصهم على المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الفئات المتضررة.

كما وجه المنصوري شكره وامتنانه العميقين إلى كافة من ساهم في هذه الحملة من خلال تقديم تبرعاتهم العينية والنقدية.

وقال إن مشاركتهم التي جاءت بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات العاجلة لهم تمثلت في تجهيز المواد الغذائية غير القابلة للتلف، إضافة إلى البطانيات ومنتجات النظافة.

وتعكس حملة "تراحُم من أجل غزة" جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تجلت هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات، التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

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