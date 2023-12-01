الشيخة فاطمة تؤكد أهمية توظيف مخرجات «COP28» لخدمة التنمية في العالم

المصدر: دبي - وام

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في دبي عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

ونوهت سموها بأهمية توظيف مخرجات «COP28»، بما يخدم التنمية والتطوير في جميع دول العالم، ويحافظ على البيئة ويصون مواردها للأجيال المقبلة.

واستقبلت سموها كلاً من الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم ملك ماليزيا، والأميرة للا حسناء شقيقة ملك المملكة المغربية، وازالي امباري حرم رئيس جزر القمر، وزيناش تاياتشيو حرم رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، ومونيكا حينجوس حرم رئيس جمهورية ناميبيا، وسيماء وازد كريمة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الصديقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية وما يتعلق بالطفولة وتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير مجتمعاتها.

ومنحت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وسام العائلة الحاكمة من الدرجة الأولى لولاية (باهانج) الماليزية؛ تقديراً لدور سموها في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير دور المرأة وتعزيزه في المجتمعات.

كما منحت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وسام العائلة الحاكمة لولاية (باهانج) الماليزية تقديراً وتثميناً لدورها في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والإسهام في دعم المبادرات المعنية بتطوير المجتمعات.

كما استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» أمس، في دبي روزانجيلا لولا دا سيلفا حرم رئيس جمهورية البرازيل، التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ورحبت سموها بضيفة البلاد، متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر ( COP28).وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وشعبيهما الصديقين، وفرص تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بالمرأة والطفولة والتنمية الاجتماعية في كلا البلدين.

وأطلعت سموها روزانجيلا لولا دا سيلفا على الجوانب الاجتماعية والحضارية في دولة الإمارات، والجهود المبذولة في تقديم أفضل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير المجتمع وتنميته على مختلف المستويات.من جانبها أشادت روزانجيلا لولا دا سيلفا بمستوى التطور والتقدم، اللذين وصلت إليهما دولة الإمارات، مثمنة دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعمها للمرأة في الإمارات والمبادرات الإنسانية النوعية العديدة، التي أطلقتها لدعم مجالات الصحة والتعليم في مختلف دول العالم.

كما استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دبي جورجيا ملوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا الصديقة التي ترأس وفد بلادها إلى مؤتمر «COP28» ورحبت سموها، خلال اللقاء، برئيسة وزراء إيطاليا متمنية لها زيارة ناجحة لدولة الإمارات.

وبحثت معها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية وتعزيز دور المرأة في البلدين، وأهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذه المجالات ، حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق لرئيسة وزراء إيطاليا.

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