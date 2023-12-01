ذياب بن محمد يشهد وقفة الدعاء الصامت احتفاء بيوم الشهيد

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة التي نظمها المكتب احتفاءً بيوم الشهيد، وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار واعتزازاً بشجاعتهم وبطولاتهم وعطائهم.

ودعا سموه، المولى عز وجل، أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، راجياً الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والعزة والمنعة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، الوقوف دقيقة صمت ودعاء لأرواح الشهداء، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني، تعبيراً عن تلاحم وترابط أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، وتجسيداً لفخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين سطروا أروع ملاحم العز والفخر، وجسدوا القيم النبيلة .

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