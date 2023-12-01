مؤسسات ودوائر الدولة تحيي «يوم الشهيد» بمشاعر الفخر والإباء

المصدر: دبي - البيان

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أحيت دوائر ومؤسسات الدولة، أمس، «يوم الشهيد»، الذي يصادف الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، والذي يمثل مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بحياتهم فداء وتضحية لهذه الأرض الطيبة، وسطروا أسمى معاني البطولة والتضحية في سبيل أمن المجتمع والحفاظ على مكتسباته، فكانت مواقفهم الأبيّة وتضحياتهم الغالية، مثالاً للحق والخير والوفاء، ونبراساً يلهم الأجيال من بعدهم.

دروس التضحية

وشهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، التي أقيمت بميدان النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين، واستهلت المراسم بتنكيس العلم ووقفة صمت إجلالاً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود العلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، أن يوم الشهيد يوم فخر واعتزاز بالشهداء الأبطال الذين قدموا لنا دروساً في التضحية، وقدموا نماذج مشرفة وخالدة في ذاكرة كل إماراتي وعربي، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، والدفاع عن قيم العدل والإنسانية، وسطروا بدمائهم وتضحياتهم تاريخاً نتباهى به وباتت سيرتهم العطرة مصدر عز وفخر، فهم بذلوا الغالي والنفيس، وقدموا أرواحهم فداء للوطن حتى يبقى علم الإمارات عالياً شامخاً.

احتفاء

واحتفى ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بيوم الشهيد، وذلك بمقره في مدينة زايد، بحضور ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتضمنت مراسم الاحتفاء، الوقوف دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني.

معاني بطولة

وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إحياء القيادة العامة لشرطة دبي ذكرى يوم الشهيد، وبدأت مراسم الإحياء بتنكيس علم الدولة في الساعة الثامنة صباحاً، ثم إعادة رفعه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وأكد معالي المري، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بحياتهم فداء وتضحية لهذه الأرض الطيبة، وسطروا أسمى معاني البطولة والتضحية.

وأوضح معاليه، أن يوم الشهيد يؤكد تقدير القيادة الرشيدة لشهدائها الأبرار الذين لن ينسى التاريخ إخلاصهم ووفائهم، فهم بحق الرجال الأوفياء، وأبناء زايد الذين نفخر ونعتز بهم أبد الدهر.

رجال بواسل

وأحيت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ذكرى «يوم الشهيد»، بحضور معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.

وقال معالي مطر الطاير، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ستظل وفية لدماء شهدائها الأبرار، وبطولاتهم ستكون خالدة في أذهان الجميع ومبعث الفخر للأجيال القادمة.

قيم كرامة

ووقف موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي، يتقدمهم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، دقيقة دعاء صامت، في وقفة تحية وإجلال لتضحيات شهداء الوطن الذين جسدوا أسمى معاني الكرامة وشرف المواطنة الصالحة.

وقال معالي سعيد الطاير: «نستذكر في يوم الشهيد خيرة أبناء الوطن البررة، الذين بذلوا الغالي والنفيس، وأعطوا بلادنا دون حدود، وقدموا أرواحهم في سبيل عزة الوطن ورفعته وشموخه وأمنه، وجسدوا أسمى معاني الشجاعة والعطاء والوفاء، وأنبل قيم الكرامة والفداء التي غرسها الآباء المؤسسون في المجتمع الإماراتي الأصيل، وتثمر بطولات ومآثر وطنية عظيمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان الإماراتي».

فخر واعتزاز

كما أحيت هيئة الصحة بدبي، الذكرى السنوية ليوم الشهيد، حيث اصطفت قيادات الهيئة وجميع المسؤولين، يتقدمهم عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلف العلم في دقيقة صمت، وتحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار.

وقال عوض الكتبي: إن ما قدمه شهداء الوطن من تضحيات بالنفس والدم، سيظل مصدر فخر واعتزاز كل إماراتي، كما ستظل أرواح الشهداء خالدة في كل أركان الوطن، وفي وجداننا جميعاً، نقتبس منها معاني الفداء والشموخ، ونروي معها قصصاً عن معاني التضحية، للأجيال القادمة.

كما أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على أن إحياء ذكرى يوم الشهيد كمناسبة وطنية تجسد فخر واعتزاز أبناء الإمارات بتضحيات الشهداء من أجل إعلاء راية الوطن خلف قيادتنا الرشيدة التي وجهت بإحياء يوم للشهيد تأكيداً على الافتخار بشهدائنا الأبطال الذين يشكلون مصدر إلهام واعتزاز للأجيال.

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