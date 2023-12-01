مدينة دبي الطبية تسجل نمواً 12 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مدينة دبي الطبية، تسجيلها نمواً بنسبة 12 % على أساس سنوي في 2023؛ الذي تحتفي خلاله بمسيرة تمتد 21 عاماً من الالتزام الراسخ بتعزيز معايير الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

يتزامن هذا النمو مع نجاح المدينة خلال العام الماضي لوحده في زيادة عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 481 منشأة من بينها 195 منشأة طبية، فضلاً عن قيام إجمالي 19 منشأة بتوسيع نطاق عملياتها.

كما شهد عام 2023 إنجازات مهمة، بما فيها وضع حجر الأساس لمستشفى برايم، وتوسيع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، وافتتاح عيادة كاندينسكي، أول عيادة طبية روسية في دبي، لتتيح تقديم الخدمات إلى مختلف أطياف مجتمع دولة الإمارات، كما وصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من مدينة دبي الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة، ما يعكس الثقة الكبيرة بدبي ومدينة دبي الطبية.

وقال علاء المنيني، المدير التنفيذي للشؤون المالية في سلطة المدينة: يضمن إصرارنا على تحقيق أعلى مستويات التميز استمرار مسيرتنا الحافلة بالازدهار وإحراز النجاح تلو الآخر، وتزويد شركاء الأعمال لدينا بفرص استثمارية قيّمة.

ولعبت مدينة دبي الطبية منذ تأسيسها عام 2002 دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل استثمارات الرعاية الصحية وتمكين نمو شركاء الأعمال لديها، حيث وقعت سلطة المدينة، هذا العام اتفاقيتي تعاون مع شركتي كلايم وجايد لاستشارات الرعاية الصحية.

وأطلقت مدينة دبي الطبية منصة سي 37 في عام 2021، وهي مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تديرها مدينة دبي الطبية وتم تصميمها لمنح الأطباء الزائرين من خارج دولة الإمارات والأطباء العاملين فيها فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام جزئي.

كما تضاعف عدد الأطباء العاملين في منصة سي 37 ثلاث مرات في العام الماضي ليبلغ 28 طبيباً، من بينهم 14 خبيراً دولياً قاموا بإجراء 5.619 عملاً جراحياً ضمن المنصة.

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