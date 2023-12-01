حاكم الشارقة يلتقي رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق «طموح زايد 2»

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، رائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وفريق مهمة «طموح زايد 2» من مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ورحب سموه في بداية اللقاء برائدي الفضاء والوفد المرافق لهم في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التي تعتبر منصة أكاديمية خصبة لدراسة وإجراء البحوث العلمية حول مجالات الفضاء والفلك، من خلال مجموعة من القاعات والمختبرات العلمية الهامة، إضافة إلى تعريف الزوار بأهم الحقب والمجالات الفضائية والفلكية.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على تفاصيل المهمة التي أنجزها سلطان النيادي من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء الدولية، وأبرزها مهمة السير في الفضاء، التي استمرت لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة.

كما تعرّف سموه، من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة، الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية، انطلاقاً من محطة المراقبة الأرضية في هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديراً لدعمه الكبير. وأعرب فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بقيادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة المركز.

ويوسف حمد الشيباني نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وأعضاء فريق البعثة، عن عميق امتنانهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشيدين بدعمه المتواصل. كما استعرض الفريق أبرز جهود برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسلط الضوء على مهامه المستقبلية.

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