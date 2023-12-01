مؤتمر «أمان شبكات التواصل» يناقش الخوارزميات والتعليم العميق

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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ناقش المؤتمر الدولي العاشر لتحليل وإدارة وأمان شبكات التواصل الاجتماعي الخوارزميات والتعليم العميق، واكتشاف المعرفة، وإمكانية تحقيق دخل من الشبكات الاجتماعية، فضلاً عن مناقشة الخصوصية والأمن في النظم الاجتماعية، وغيرها.

نظم المؤتمر، الذي اختتم فعالياته مؤخراً جامعة العين، بالتعاون مع جامعة ميلان، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وجامعة غراتس للتكنولوجيا، حيث شارك به 150 باحثاً وأكاديمياً من 42 دولة، استعرضوا نحو 100 ورقة بحثية.

ونجح المؤتمر في تحقيق العديد من أهدافه، التي تمثلت في توفير منصة للباحثين لتقديم أعمالهم ومناقشتها، والتي تتصل بتحليل الشبكات الاجتماعية، كما نجح في استكشاف الفرص والبحث عن مساهمات جديدة، للتغلب على التحديات في كافة الجوانب المتعلقة بالشبكات الاجتماعية.

وأفاد الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين، والرئيس الفخري للمؤتمر بأن دولة الإمارات اتخذت وبدعم وتوجيه من قيادتها الرشيدة، وكجزء من خطتها الاستراتيجية، خطوات بارزة في اتجاه دعم البحث الابتكاري، الذي يخدم مجال الاستدامة.

وقال الدكتور قتيبة الذبيان عميد كلية الهندسة بالجامعة، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: «ناقشنا شبكات المعرفة والابتكار، الخوارزميات والنماذج، التعليم العميق واكتشاف المعرفة، الإعلان وتحقيق دخل من الشبكات الاجتماعية، الشبكات الاجتماعية والتعلم عبر الإنترنت، وغيرها».

وأوضح الدكتور هيثم بني سلامة، عميد البحث العلمي والدراسات العليا، والرئيس العام للمؤتمر، أن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا استقطبت واستضافت باستقطاب واستضافة ما يقارب 12 مؤتمراً علمياً عالمياً محكماً في مجال تكنولوجيا المعلومات وأمن الشبكات، والذكاء الاصطناعي.

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