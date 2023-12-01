دوائر الدولة تحتفي بعيد الاتحاد بفعاليات تجسد الفخر بالإنجازات

المصدر: دبي، رأس الخيمة، العين - البيان ووام

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احتفلت دوائر ومؤسسات وجامعات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة من خلال فعاليات متنوعة جسدت المناسبة، وعبرت عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت منذ قيام الدولة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «نعتز ونفتخر بمرور 52 عاماً من الرخاء والنماء في ظل قيادتنا الرشيدة التي واصلت البناء على إنجازات الآباء والأجداد لتكون الإمارات شعلة رائدة تنير الطريق للعالم بأسره نحو مفاهيم المحبة والإخاء التي تسهم في بناء دولة قوية قائمة على أسمى مبادئ التقدم في الريادة والعطاء».

وتخلل احتفال الجامعة مشاركات متنوعة وعروضا قدمتها فرق عسكرية وخيالة، وفرقة حربية،، وكان لمشاركة الطلاب دور محوري في الاحتفال.

«دبي للإسعاف»

واحتفلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالمناسبة تحت شعار «رحلة نحو غدٍ مستدام» بحضور مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقال مشعل جلفار في كلمته خلال الاحتفال: «نبدأ حفلنا اليوم بمبدأ صاغه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد».

وأكد أن الإنسان هو المحور الأول للاستدامة، فهي ليست عاماً، بل هي وجهة أساسها استدامة النجاح والأخلاق والقيم واستدامة الأوطان ونماؤها ونهوضها.

ونظمت مكتبة محمد بن راشد فعاليات تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية والورش والأمسيات الشعرية المخصصة لجميع أفراد العائلة.

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة وحضوراً كبيراً من الأطفال والعائلات، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم بين الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع روح الاتحاد ويجسد تاريخ الدولة ويدعم الترابط الأسري والمجتمعي.

وتضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مميزة، هي دكان الخور، وجمع اللآلئ، ومزرعة الحيوانات الأليفة، وفقرة الصقار، وتصميم البرقع، إضافة إلى صناعة الدمى الشعبية، وفن الزخرفة النافرة، والطباعة على الخشب، وصناعة حقائب صديقة للبيئة، وصناعة الدخون، وفن الليوا، والعرس الإماراتي.

شرطة رأس الخيمة

واستكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة استعداداتها الأمنية من خلال تكثيف وجودها في كل الأماكن والمرافق العامة، ومواقع الاحتفال بعيد الاتحاد، ونقاط تجمع وتجمهر الجماهير، فضلاً عن تكثيف وجود الدوريات المرورية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية في جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية.

ودعت القيادة العامة للشرطة كل أفراد الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى الحضور والمشاركة ضمن فعاليات مسيرة عيد الاتحاد 52، التي ستنطلق من كورنيش القواسم في الإمارة، مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، بمشاركة مختلف وحدات الشرطة العسكرية، والدفاع المدني، والإسناد الميداني، وموسيقى الشرطة، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية، وجميع أعيان ومجتمع رأس الخيمة.

«دبي الخيرية»

واحتفلت جمعية دبي الخيرية في مقرها باليوم الوطني الثاني والخمسين للاتحاد بحضور عادل السويدي عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق مدير العمليات، ومديري الإدارات والموظفين الذي قال عادل السويدي:تجسد هذه المناسبة الشخصية الوطنية الفاعلة لأبناء الدولة وتشكل فرصة متجددة للوفاء لهذا الوطن وترسيخ الانتماء له وتعزيز الولاء لقيادته الرشيدة، ونحن في جمعية دبي الخيرية نجدد العهد بالوفاء للوطن ولقيادته وشعبه، ومستمرون في خدمة بلدنا وشعبه وماضون في ظل سياسة الدولة ونهجها في العمل التنموي والخيري والإنساني محلياً ودولياً.

وأضاف: نؤكد في دبي الخيرية التزامنا بالعمل بروح الاتحاد على خطى قيادتنا الرشيدة باعتبارها مثلاً أعلى لنا ولمجتمعنا في العمل الخيري والإنساني الذي أمست دولتنا الحبية بموجبه في مصاف الدول بعد تصدرها لسنوات قائمة المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا بدخلها القومي.

وهذا يعكس الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لخدمة البشرية أينما كانت وتستمد جذورها من الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتأكيدا على ترسيخ ثقافة العطاء وحب الخير للجميع.

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