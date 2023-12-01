مسؤولون: قيام الاتحاد مهد الطريق لبناء دولة حديثة تستشرف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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قال مسؤولون إن الاحتفال بعيد الاتحاد يمثل فرصة ومناسبة عظيمة لاستحضار مسيرة الدولة التي انطلقت على أيدي القادة المؤسسين، رحمهم الله، وإن قيام الاتحاد قبل 52 عاماً، مهد الطريق لبناء دولة حديثة تستشرف المستقبل، برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى، هدفها الرئيسي تأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية:

«اثنان وخمسون عاماً مرّت على مسيرتنا الوطنية التي انطلقت على أيدي القادة المؤسسين، رحمهم الله، في هذا اليوم نستذكر ما مضى من مراحل، فيزداد شعورنا بالفخر والاعتزاز، ونشكر الله تعالى على نعمة الإمارات».

وأضاف: «تستوقفنا ذكريات الماضي وتأملات الحاضر، لنعاود الانطلاق بعزيمة وإصرار نحو مستقبل سيكون أكثر إشراقاً وتألقاً، مستلهمين توجيهات قيادتنا ومعتمدين على سواعد وعقول أبناء هذا الوطن المعطاء».

وتابع المنصوري: «في عيدنا الوطني اليوم نقول: دام عزّك يا وطن. دام عزّك كي تظل شامخاً أبيّاً، ولتبقى حكاية إلهام للناس أجمعين؛ حكاية في تحدي المستحيل، وسباق الزمن، وتحقيق الأحلام، ومثالاً يُحتذى في الطموح الذي لا سقف له».

من جانبه قال سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «في عيد الاتحاد الـ 52 لدولتنا نحتفي بمسيرة حافلة من الإنجازات والنجاحات في ظل رؤية متفردة للقيادة أرست أسس التقدم والازدهار والتطور لتبرز الإمارات كرمز للطموح والابتكار»، مؤكداً «من هذه الرؤية انطلقنا لنقود رحلة استكشاف جديدة كل يوم للكون ونسير قدماً نحو مزيد من التطوير المستدام، معززين مكانتنا العالمية في مختلف القطاعات وخاصة الفضاء، بما يتماشى مع تطلعاتنا للخمسين عاماً المقبلة وبما يدعم الاستراتيجيات الوطنية».

وتابع: «في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا نجدد اليوم التزامنا بالسير على خطى الآباء المؤسسين، مستلهمين منهم الحكمة والرؤية لنبني مستقبلاً يشهد لنا بالريادة والتميز في مجال الفضاء من تطوير البنية التحتية المتقدمة إلى تعزيز الابتكارات التكنولوجية ودعم البحث العلمي والتنمية المستدامة وتوسيع العمل مع شركائنا المحليين والدوليين».

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «نحتفل جميعنا اليوم، بـ 52 عاماً من الإنجازات الرائدة، انطلقت مسيرتها مع إعلان الاتحاد، الذي شكل محطة مفصلية واستثنائية».

وأشار إلى أن «قيام الاتحاد مهد الطريق لبناء دولة حديثة تستشرف المستقبل، برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى، هدفها الرئيسي تأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة». وأضاف: «لا تزال دولتنا تصنع الإنجازات واحداً تلو الآخر في مختلف القطاعات برؤية قيادتنا الرشيدة وبسواعد أبناء الدولة المتآزرين والمتآخين والطامحين إلى وصول الدولة إلى أعلى المراتب في المجالات كافة».

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