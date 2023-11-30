الشيخة فاطمة تستقبل حرم رئيس البرازيل

المصدر: وام

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، في دبي، السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا، حرم رئيس جمهورية البرازيل، التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي انطلقت فعالياته اليوم.

ورحبت سموها بضيفة البلاد، متمنيةً لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر (COP28).

وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين وشعبيهما الصديقين وفرص تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بالمرأة والطفولة والتنمية الاجتماعية في كلا البلدين.

وأطلعت سموها السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا على الجوانب الاجتماعية والحضارية في دولة الإمارات والجهود المبذولة في تقديم أفضل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير المجتمع وتنميته على مختلف المستويات.

ونوهت سموها بأهمية توظيف مخرجات (COP28) بما يخدم التنمية والتطوير في جميع دول العالم ويحافظ على البيئة ويصون مواردها للأجيال المقبلة.

من جانبها، أشادت السيدة الأولى روزانجيلا لولا دا سيلفا بمستوى التطور والتقدم اللذين وصلت إليهما دولة الإمارات، مثمنةً دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعمها للمرأة في الإمارات والمبادرات الإنسانية النوعية العديدة التي أطلقتها لدعم مجالات الصحة والتعليم في مختلف دول العالم.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها الدولة.

حضر اللقاء عدد من الشيخات والوفد المرافق للسيدة الأولى حرم رئيس البرازيل.

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