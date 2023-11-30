«ديوان الرئاسة» يحيي ذكرى «يوم الشهيد»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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شهد أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» التي تصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، وذلك في مقرّ ديوان الرئاسة.

وانطلقت مراسم إحياء «يوم الشهيد» بدقيقة صمتٍ ودعاءٍ لأرواح الشهداءِ، ثم رفع معاليه علم الدولة على سارية ديوان الرئاسة، بالتزامن مع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكرِ للقيادة، لما تقوم به من جهودٍ ومبادراتٍ كريمة لرعاية أسرِ الشهداء، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء هؤلاء الأبطال، مؤكداً أن يوم الشهيدِ مناسبة وطنية تُرسخ قيّم الولاءِ للقيادةِ الرشيدة والانتماءِ للوطن، والحرص على الدفاع عن سيّادته والتضحية في سبيل مَجدِه وكرامته، داعياً بالرحمة والمغفرةِ لشهداء الوطن، مُجدداً الولاء للقيادة الرشيدة، وراجياً الله تعالى أنْ يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها نِعم الأمن والخير والازدهار.

حضر مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» في «ديوان الرئاسة»، معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء والوكلاء المساعدين، والمستشارين، ومُوظفي الديوان.

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