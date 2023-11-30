نهيان بن مبارك: نعاهد قيادتنا أن نظل جنوداً للوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: «إننا في يوم الشهيد نترحم على شهدائنا الأبرار الذين هم المثال والقدوة في البطولة والتضحية، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته، ونعاهدهم على الالتزام الدائم باستدامة جهودنا وعطائنا في كل المجالات للحفاظ على كل المكتسبات الوطنية التي بذلوا دماءهم لحمايتها، ونلتزم أمام قيادتنا الرشيدة بأن نظل جنوداً للوطن في كل المجالات لكي تظل الإمارات في عزة ورخاء».

جاء ذلك عقب تقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك كل موظفي وزارة التسامح والتعايش، وعدداً من القيادات الفكرية والمحلية للوقوف دقيقة للدعاء لشهدائنا الأبرار، بحضور عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش.

وأضاف معاليه: «إننا في يوم الشهيد نعبر عن الفخر والاعتزاز بالجهود المخلصة، والمشاعر الوطنية القوية، التي نراها بين جميع أبناء وبنات الوطن وفاءً وعرفاناً لشهدائنا الأبرار، الذين قدموا بدمائهم الطاهرة أوضح دليل في التضحية والفداء في سبيل تحقيق العزة والكرامة لوطنهم الغالي، وكان استشهادهم أبلغ تعبير عن حبهم لوطنهم، والتفافهم حول قيادتهم، وإيمانهم بواجبهم الوطني في حماية الحق الوطني وإقرار السلام».

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أنه في يوم الشهيد نتذكر باعتزاز وفخر أسر الشهداء الأبرار بصلابتهم، وقناعتهم بأن الشهيد حي، وأنه نبراس مضيء لشعب الإمارات دائماً، ومبعث عزة وفخار لأهله ووطنه، ومصدر قوة وعزم لأبناء الوطن جميعاً.

وقال معاليه: «إننا في يوم الشهيد نحتفي كذلك بالقيم والمبادئ التي تشكل مسيرة قواتنا المسلحة، وهي قيم الولاء والوفاء وإعلاء الحق، وتوفير الحياة الآمنة للجميع، وتقديم مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتصرف بشرف ونزاهة، فشهداء الوطن الأبرار هم التجسيد الحي لكل هذه القيم النبيلة، فتحية لقواتنا المسلحة في يوم الشهيد، ونلتزم جميعاً بأن نرابط معهم وندعمهم، ونعتز بما يمثلونه من قيم راسخة، ومبادئ نبيلة.

وثمن معاليه الجهود المقدرة التي يقوم بها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، الذي لا يألو جهداً من أجل أسر الشهداء، وتكريم ذكرى أبناء الوطن الذين بذلوا حياتهم من أجل وطنهم وأهلهم وقيمهم السامية.

وأوضح معاليه: «إن حرص القيادة الرشيدة على تعظيم ذكرى الشهيد يأتي عرفاناً بما قدمه الشهداء من تضحيات كبيرة، وهو كذلك تذكرة بالمبادئ الوطنية والإنسانية، التي غرسها في ربوع هذا الوطن المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تعلمنا منه مبادئ الولاء والانتماء وحب الوطن، والدفاع عن مصالحه، وهي المبادئ والقيم، التي يسير على نهجها صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على كل المكتسبات التي بذل الشهداء في سبيلها حياتهم الغالية، ليظل ما قدموه صفحة ناصعة في تاريخ الوطن والإنسانية.

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