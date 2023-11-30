دوائر ومؤسسات الدولة تحتفي بعيد الاتحاد 52

المصدر: دبي، رأس الخيمة، العين - البيان ووام

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احتفلت دوائر ومؤسسات وجامعات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة من خلال فعاليات متنوعة جسدت المناسبة، وعبرت عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت منذ قيام الدولة.

قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الأعلى للجامعة: «إن قيادتنا الرشيدة واصلت البناء على إنجازات الآباء والأجداد لتكون الإمارات شعلة رائدة تنير الطريق للعالم بأسره نحو مفاهيم المحبة والإخاء التي تسهم في بناء دولة قوية قائمة على أسمى مبادئ التقدم في الريادة والعطاء».

وأضاف معاليه خلال احتفال جامعة الإمارات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة: يسعدنا أن يتوافق احتفالنا هذا بعيد الاتحاد الـ52 لدولتنا مع استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».

وقال معاليه: «نعتز ونفتخر بمرور 52 عاماً من الرخاء والنماء في ظل قيادتنا الرشيدة التي واصلت البناء على إنجازات الآباء والأجداد لتكون الإمارات شعلة رائدة تنير الطريق للعالم بأسره نحو مفاهيم المحبة والإخاء التي تسهم في بناء دولة قوية قائمة على أسمى مبادئ التقدم في الريادة والعطاء».

فعاليات

وتخلل احتفال الجامعة بعيد الاتحاد مشاركات متنوعة وعروض قدمتها فرق عسكرية وخيالة، وفرقة حربية،، وكان لمشاركة الطلاب دور محوري في الاحتفال، حيث ألقوا قصائد شعرية تغنت بحب الوطن وتاريخه العريق، معبرين عن مشاعرهم الوطنية الفياضة. وعززت المسابقات المتنوعة، التي أدارها الطلبة، من روح التفاعل والسعادة بين الحضور، عبروا من خلالها عن حبهم وولائهم للوطن.

«دبي للإسعاف»

ونظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف احتفالاً بالمناسبة تحت شعار «رحلة نحو غدٍ مستدام» بحضور مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومسؤولي المؤسسة وموظفيها.

وقال مشعل جلفار في كلمته خلال الاحتفال: «نبدأ حفلنا اليوم بمبدأ صاغه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد».

وأكد أن الإنسان هو المحور الأول للاستدامة، فهي ليست عاماً، بل هي وجهة أساسها استدامة النجاح والأخلاق والقيم واستدامة الأوطان ونماؤها ونهوضها.

وأضاف جلفار: «نفاخر أننا أبناء زايد، ولدنا من عمق الصحراء على أسس التسامح والسلام والخير، جذورنا صلبة ضاربة في الأرض ممتدة للسماء تشبه طموحاتنا».

مكتبة محمد بن راشد

ونظمت مكتبة محمد بن راشد فعاليات تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية والورش والأمسيات الشعرية المخصصة لجميع أفراد العائلة.

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة وحضوراً كبيراً من الأطفال والعائلات، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم بين الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع روح الاتحاد ويجسد تاريخ الدولة ويدعم الترابط الأسري والمجتمعي.

وتضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مميزة، هي دكان الخور، وجمع اللآلئ، ومزرعة الحيوانات الأليفة، وفقرة الصقار، وتصميم البرقع، إضافة إلى صناعة الدمى الشعبية، وفن الزخرفة النافرة، والطباعة على الخشب، وصناعة حقائب صديقة للبيئة، وصناعة الدخون، وفن الليوا، والعرس الإماراتي.

شرطة رأس الخيمة

واستكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة استعداداتها الأمنية من خلال تكثيف وجودها في كل الأماكن والمرافق العامة، ومواقع الاحتفال بعيد الاتحاد، ونقاط تجمع وتجمهر الجماهير، فضلاً عن تكثيف وجود الدوريات المرورية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية في جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية.

ودعت القيادة العامة للشرطة كل أفراد الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى الحضور والمشاركة ضمن فعاليات مسيرة عيد الاتحاد 52، التي ستنطلق من كورنيش القواسم في الإمارة، مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، بمشاركة مختلف وحدات الشرطة العسكرية، والدفاع المدني، والإسناد الميداني، وموسيقى الشرطة، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية، وجميع أعيان ومجتمع رأس الخيمة.

وأكدت الشرطة أن عيد الاتحاد فرصة لاستذكار مواقف ومآثر مؤسسي الاتحاد وإنجازاتهم المثمرة الملهمة والخالدة، من خلال إبراز القيم التاريخية والتراثية والثقافية ونشر وترسيخ الوعي الوطني بين أبناء الجيل الحالي، بغرس حب الوطن في نفوسهم والتضحية والتفاني والفداء من أجله.

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