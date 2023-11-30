ملك الأردن يصل الدولة للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف "كوب 28" وحمدان بن محمد في مقدمة مستقبليه

المصدر: البيان

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وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد اليوم "الخميس" في زيارة عمل يترأّس خلالها وفد الأردن المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي انطلقت أعمالها اليوم في "مدينة إكسبو دبي" بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء الدول والحكومات.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كما كان في استقبال جلالته معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من كبار المسؤولين.

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