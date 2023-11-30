تعاون بين «أكاديمية أنور قرقاش» ومؤسسة البحوث الاستراتيجية ومعهد الدراسات السياسية بباريس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، تعزيز مكانتها الدولية بوصفها مركزاً عالمياً للتميز الدبلوماسي، عبر مذكرات تفاهم استراتيجية، حيث وقعت مؤخراً مذكرات تفاهم مع مؤسستين مرموقتين في فرنسا، هما مؤسسة البحوث الاستراتيجية (FRS)، ومعهد الدراسات السياسية بباريس (Sciences Po).

ويشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مرحلة مهمة للأكاديمية، حيث تهدف من خلاله إلى تعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات عبر مجالات متنوعة، تشمل الدراسات والبحوث والبرامج الأكاديمية والتدريبية.

كما يعكس التزام الأطراف المتبادل بالنمو والتطوير، مع التركيز على تبادل الأفكار والأوراق البحثية والدراسات في المجالات ذات الصلة، إلى جانب ذلك، تمهد الاتفاقيات الطريق لاستكشاف أوجه التعاون المشترك من خلال تنسيق وتنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات المختلفة.

ويبرز تفاني أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في التميز من خلال الجهود المتضافرة لتبادل الخبرات التنظيمية ضمن مختلف المشاريع. وتمتد روح التعاون إلى ما هو أبعد من سياق الاتفاقيات، حيث تحظى الأطراف المعنية بفوائد متبادلة من خلال تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات هادفة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك.

وتجسد هذه المبادرات الاستراتيجية التزام الأكاديمية بتعزيز التفاهم بين الثقافات، حيث توفر للطلبة إمكانات التعرّف إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر والفنون الدبلوماسية، وإعدادهم لمواكبة وفهم تعقيدات المشهد الدولي.

ومع استمرار أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تعزيز حضورها العالمي، فإن هذه الشراكات الاستراتيجية تعد بمثابة شهادة على دورها كمحفز للتعاون الدولي وتبادل المعرفة. ويؤكد نهج التفكير المستقبلي الذي تتبعه الأكاديمية دورها المحوري في تشكيل مستقبل العلاقات الدبلوماسية، وتجاوز الحدود، والإسهام في خلق مشهد عالمي أكثر ترابطاً وانسجاماً.

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